Словакия проводит десятый референдум в своей истории

На десятом референдуме в истории Словакии гражданам предстоит высказаться по двум вопросам, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Первый касается отмены пожизненных выплат бывшим премьер-министрам и другим высшим должностным лицам, второй — восстановления Специальной прокуратуры, ликвидированной несколько лет назад.

Инициатором плебисцита стала внепарламентская партия «Демократы» (Demokrati).

Изначально предполагалось вынести на голосование и третий вопрос — о сокращении нынешнего избирательного цикла, но по решению президента Петра Пеллегрини он был исключен из перечня, поскольку признан противоречащим Конституции.

В истории Словакии до сих пор состоялось девять референдумов, последний прошел в 2023 году и был посвящен внесению поправок в Конституцию.

Из-за явки, не дотянувшей до установленного порога, действительным был признан только один референдум — в 2003 году, по вопросу о вступлении страны в Европейский союз.

По оценкам аналитиков, и сейчас маловероятно, что на участки придет достаточно людей. Для того чтобы референдум был признан состоявшимся, в голосовании должны принять участие как минимум 2,2 миллиона избирателей, то есть половина плюс один от числа имеющих право голоса.

По данным Статистического управления Словакии, более 4,3 миллиона жителей страны имеют право голоса; для 112 тысяч человек это будет первая возможность проголосовать на одном из 5542 избирательных участков.

Ожидается, что неофициальные результаты будут обнародованы еще в течение ночи, официальные окончательные итоги объявят в воскресенье, 5 июля.

Ранее сообщалось о том, что оппозиция Словакии выдвинула обвинения против премьер-министра.