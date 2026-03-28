Оппозиция Словакии выдвинула обвинения против премьер-министра

— Месяц назад я подал заявление в полицию против Фицо по обвинению в государственной измене и других преступлениях. Помимо моих коллег из SaS, к этому заявлению присоединились более 13 000 человек, что сделало его крупнейшим в истории, — говорит местным СМИ Б.Грёлинг.

По его словам, заявление о возбуждении уголовного дела поступило из Генеральной прокуратуры в региональную прокуратуру, а теперь в полицию.

— Я убежден, что Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений, поэтому высоко ценю то, что и прокуратура, и полиция принимают меры по этому делу и не замалчивают его, — добавил он.

Представители оппозиционной партии в конце февраля подали в Генеральную прокуратуру несколько уголовных жалоб. По их словам, Фицо мог совершить ряд преступлений своими заявлениями и действиями, направленными на прекращение поставок так называемого аварийного электроснабжения в Украину. По словам Грёлинга, уголовные жалобы касаются подозрений в злоупотреблении властью со стороны государственного должностного лица, государственной измене, бесчеловечности, нарушении служебных обязанностей при управлении чужим имуществом или террористическом акте.

Сам Роберт Фицо категорически отвергает все обвинения, называя их попыткой оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране.

Несмотря на начало следственных действий, Р.Фицо обладает депутатским иммунитетом. Для предъявления официального обвинения потребуется решение Национального совета (парламента) Словакии.