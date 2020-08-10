«Слова назидания» Абая издали на иврите

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - В честь 175-летия со дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева, израильский издательский дом «Бейт Нелли» впервые издал его «Слова назидания» на иврите. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Израиле.

Издательство уже на протяжении 20 лет печатает труды израильских авторов, а также сотрудничает с зарубежными диппредствительствами.

Книга была переведена на иврит Полиной Брукман, которая также специализируется на переводах многих литературных произведений. Она впервые столкнулась с переводом работы Абая и особо подчеркнула его богатый язык, который порой было сложно адаптировать для современного читателя. Переводчик отметила, что через «Слова назидания» она имела возможность познакомиться с богатой культурой казахского народа. П. Брукман надеется перевести другие труды Абая в будущем.

Известная газета «Хаарец» недавно опубликовала на своих страницах специальный материал о феномене Абая, используя публикацию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ранее творчеством Абая посольство Казахстана ознакомило руководство Еврейского университета, которое поддержало инициативу о презентации «Слов назидания» в Институте Трумэна при университете после восстановления учебного процесса осенью этого года.

Посол Сатыбалды Буршаков выразил благодарность всем участникам, внесшим огромный вклад и знания для ознакомления израильских читателей с произведениями Абая - наследием богатой казахской литературы.

«Слова назидания» Абая — фундаментальное произведение казахского акына и просветителя, которое состоит из 45 кратких притч и философских трактатов. В этой поэме поднимаются проблемы национального воспитания и мировоззрения, морали и права, истории казахов.

Абай написал «Слова назидания» на склоне лет, уже познав искушения власти и тяготы земных дел, признание народа и потерю близких. Они распространялись путём их включения в каждую новую рукописную книгу. Некоторые из «Назиданий» были впервые опубликованы уже после смерти акына (1904 год) на страницах журнала «Абай» в 1918 году.

Труд поэта переведён на многие языки мира.

Отметим, постановлением Правительства Казахстана, 10 августа было объявлено Днем Абая.