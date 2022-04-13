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    13:15, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Слова назидания Абая будут звучать в общественных пространствах столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп запросил дополнительно 310 млн тенге для развития сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во втором квартале 2022 года общая сумма средств, связанных с заявками от управления по развитию языков на уточнение бюджета, составила 310 млн 859 тысяч тенге. Из них 110 млн 10 тысяч тенге необходимы на проведение мероприятий по языковой политике, а 200 млн 849 тысяч тенге понадобятся для развития архивного дела», - сказал глава столичного управления по развитию языков и архивного дела на заседании Маслихата.

    По словам спикера, на развитие государственного и других языков дополнительно потребуется 90 млн 10 тысяч тенге. Средства необходимы для проведения познавательных мероприятий и встреч с представителями интеллигенции, также 15 млн тенге потребуется для проведения серии встреч в организациях обучения.

    «Дополнительно также потребуется 8 млн тенге на реализацию проекта «Визуальная информация». Для размещения аудиоротаций в крупных торговых центрах, парках, рынках и в общественных пространствах необходимо 9 млн тенге. В этих местах до конца года будут звучать Слова назидания Абая, пословицы и поговорки, афоризмы, отрывки из стихотворений», - отметил С. Есиркеп.


    Фото: stan.kz


    Теги:
    Бюджет Маслихат Культура Астана Акимат Общество Абай
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