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    13:39, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Слова «Елбасы» теперь нет в правилах президентских тестов

    Упоминание Нурсултана Назарбаева убрали из правил проведения президентских тестов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    правила документ
    Фото: freepik

    С 16 июня в Казахстане официально вступили в силу изменения в правила проведения президентских тестов по физической подготовке населения.

    Согласно обновленному документу, из названия и текста правил исключено упоминание Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы. Теперь документ называется: «Об утверждении правил проведения президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан».

    Речь идет о внесении правок в приказ и. о. министра культуры и спорта от 21 ноября 2014 года № 103, ранее зарегистрированный в реестре нормативных правовых актов под № 9988. Помимо изменения формулировки заголовка, в документ внесен и ряд других корректировок, содержание которых пока не уточняется.

    В январе 2023 более 20 законов были пересмотрены в связи с признанием утраты силы закона о Елбасы.

    В октябре 2023 слово Елбасы убрали из названия Национального университета обороны.

    Теги:
    Елбасы Закон и право Первый Президент - Елбасы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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