Слова «Елбасы» теперь нет в правилах президентских тестов

С 16 июня в Казахстане официально вступили в силу изменения в правила проведения президентских тестов по физической подготовке населения.

Согласно обновленному документу, из названия и текста правил исключено упоминание Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы. Теперь документ называется: «Об утверждении правил проведения президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан».

Речь идет о внесении правок в приказ и. о. министра культуры и спорта от 21 ноября 2014 года № 103, ранее зарегистрированный в реестре нормативных правовых актов под № 9988. Помимо изменения формулировки заголовка, в документ внесен и ряд других корректировок, содержание которых пока не уточняется.

В январе 2023 более 20 законов были пересмотрены в связи с признанием утраты силы закона о Елбасы.

В октябре 2023 слово Елбасы убрали из названия Национального университета обороны.