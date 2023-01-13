Более 20 законов будут пересмотрены в связи с признанием утраты силы закона о Елбасы

13 Января 2023, 12:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 20 законов, в которых регламентируются вопросы касательно статуса, полномочий Первого Президента – Елбасы будут пересмотрены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти законы будут в уставном порядке проанализированы. Это комплексная работа. Будет проведена работа в рамках законотворческого процесса, и потом будут предложены соответствующие поправки», - сказал министр юстиции РК Азамат Ескараев после совместного заседания Палат Парламента, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, нормы касаются законов в сфере науки, социального, культурного направления и ряда других отраслевых законов.

«Нужно будет провести комплексный аудит законодательства нашей страны. Там очень много упоминаний про заслуги Елбасы. Я думаю, что после проведения аудита нужно будет ставить вопрос об утрате законной силы этих статей», - пояснил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров.

Сегодня на совместном заседании Палат Парламента депутаты в первом и втором чтениях приняли закон «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». О гарантиях, сохраняющихся для экс-президента после вступления в силу закона, сообщил министр юстиции РК Азамат Ескараев.