Сломанные парты, стулья в школах Алматы. В акимате отреагировали на жалобы родителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении образования Алматы дали разъяснения относительно поставки школьной мебели и классных досок в школы Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс на поставку школьной мебели и классных досок опубликован 2 мая 2019 года и состоял из 5 лотов: комплекты парт для среднего, младшего и старшего звеньев (3 лота), классные доски, шкаф для наглядных пособий.

Конкурс проведен комитетом государственных закупок Министерства финансов РК. Управление образования г. Алматы выступило заказчиком в процессе госзакупок.

«Данные товары входят в Перечень, утвержденный Правительством РК, которые закупаются у общественных объединений инвалидов. В этой связи в конкурсе участвовали 43 общественных объединения инвалидов - потенциальные поставщики со всего Казахстана. Итоги конкурса, после заключения комитета внутреннего государственного аудита Минфина РК, были опубликованы 26 июля текущего года», - сообщили в управлении.

По итогам конкурса были определены 3 поставщика, соответствующие требованиям конкурсной документации. Это общественные объединения «Общество инвалидов «Қамқор күш» (комплект парт для младшего и среднего звеньев) - 143,2 млн тенге; «Аяулы алақан» (комплект парт для старшего звена и шкафы для наглядных пособий) - 97,4 млн тенге; «Батыр» (классные доски) - 25,9 млн тенге. Общая фактическая сумма договоров составила 266,5 млн тенге.

С 1 июля года вступили в силу изменения в Закон РК «О государственных закупках», в соответствии с которыми товары мебельной промышленности закупаются способом предварительного квалификационного отбора. Но так как конкурс был опубликован 2 мая этого года, а изменения вступили в силу 1 июля текущего года, в конкурсе участвовали общественные объединения инвалидов.

«На сегодняшний день осуществлена поставка указанных товаров в 10 школ города, в которых была обновлена мебель в 65 классах. Выявлены единичные замечания по качеству стульев, которые были устранены поставщиками. На стадии подготовки конкурсной документации для разработки технической спецификации, в соответствии с законодательством, был привлечен эксперт – представитель Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК. На сегодняшний день акты приема-передачи между директорами школ и поставщиками школьной мебели не подписаны. Оплата не производилась. Директорам школ поручено усилить контроль при приемке поставляемой мебели», - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в последние 3 года школьная мебель централизованно не обновлялась. Со стороны управления образования г. Алматы также будет усилен контроль за качеством поставляемой мебели. В случае возникновения претензий, управление просит обращаться по телефону +7 (727) 262-34-89.

Отметим, в социальных сетях и СМИ родители школьников жаловались на качество новых парт, стульев и прочей мебели.