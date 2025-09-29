Сломанные деревья и отключение света: первый снег принес энергетический коллапс в Костанай

Как отметили в пресс-службе акимата города Костаная, без электроснабжения находятся три района административного центра.

— Отключена линия ВЛ-10 кВ по ул. Назарбаева, отключения зафиксированы в районе улиц Карбышева — Воинов-интернационалистов, а также в районе автоЦОНа. На аварийных линиях работают шесть бригад. Устранение последствий ведется, — сообщили в ведомстве.

Пока назвать точное количество горожан, оставшихся без электроснабжения, в акимате не могут.

Также коммунальные службы Костаная работают на расчистке улиц от сломанных ветвей деревьев.

— Во дворах ответственность за уборку несут ПКСК и ОСИ. Количество поврежденных деревьев станет известно после завершения расчистки, — добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Костанайской области выпал первый снег.