Сломанные деревья и отключение света: первый снег принес энергетический коллапс в Костанай
Без света из-за непогоды на данный момент остаются три района города Костаная, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметили в пресс-службе акимата города Костаная, без электроснабжения находятся три района административного центра.
— Отключена линия ВЛ-10 кВ по ул. Назарбаева, отключения зафиксированы в районе улиц Карбышева — Воинов-интернационалистов, а также в районе автоЦОНа. На аварийных линиях работают шесть бригад. Устранение последствий ведется, — сообщили в ведомстве.
Пока назвать точное количество горожан, оставшихся без электроснабжения, в акимате не могут.
Также коммунальные службы Костаная работают на расчистке улиц от сломанных ветвей деревьев.
— Во дворах ответственность за уборку несут ПКСК и ОСИ. Количество поврежденных деревьев станет известно после завершения расчистки, — добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня в Костанайской области выпал первый снег.