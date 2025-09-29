РУ
    12:45, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Сломанные деревья и отключение света: первый снег принес энергетический коллапс в Костанай

    Без света из-за непогоды на данный момент остаются три района города Костаная, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сломанные деревья и отключение света: первый снег принес энергетический коллапс в Костанай
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Как отметили в пресс-службе акимата города Костаная, без электроснабжения находятся три района административного центра.

    — Отключена линия ВЛ-10 кВ по ул. Назарбаева, отключения зафиксированы в районе улиц Карбышева — Воинов-интернационалистов, а также в районе автоЦОНа. На аварийных линиях работают шесть бригад. Устранение последствий ведется, — сообщили в ведомстве. 

    Пока назвать точное количество горожан, оставшихся без электроснабжения, в акимате не могут. 

    Также коммунальные службы Костаная работают на расчистке улиц от сломанных ветвей деревьев.

    — Во дворах ответственность за уборку несут ПКСК и ОСИ. Количество поврежденных деревьев станет известно после завершения расчистки, — добавили в ведомстве.

    Напомним, сегодня в Костанайской области выпал первый снег. 

    Оксана Матасова
