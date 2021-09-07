Слизь в воде: информацию из соцсетей проверяют санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пользователи распространили в социальных сетях видео с якобы образовавшейся после кипячения воды силиконовой слизью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию прокомментировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Водоснабжение в селе Чириковке, житель которого записал видео, центральное. Население берет воду из колонок. Санврачи заверяют, что мониторинг ее качества проводят регулярно. Ранее отобранные пробы воды соответствовали нормам.

«По этому факту наши специалисты выезжали в населенный пункт. Отобрали воду на санитарно-химический развернутый и бактериологический анализы. Пробы в работе. В течение трех дней будет готов результат. Отмечу, что жалобы на качество, запах или вкус на прошлой неделе не были зарегистрированы. Не поступало извещений и об авариях на водопроводах. Если вода плохого качества, то ее сразу видно. Чтобы образовалась такая пленка, необходимо высокая концентрация каких-то веществ в воде. Но в таком случае мы бы имели массовые обращения жителей», - пояснила руководитель отдела контроля и надзора за коммунальными объектами Гульнара Джаксылыкова.

Сотрудники департамента там же, в селе Чириковке, провели пробное кипячение воды. При наборе воды из крана, при нагреве и кипячении никаких посторонних новообразований в воде не обнаружили.

Специалисты не исключают, что распространенное видео может быть фейком. В таком случае его автору придется понести наказание.