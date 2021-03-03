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    12:17, 03 Март 2021 | GMT +6

    Сливы посадили вдоль дороги в аэропорт Туркестана

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Вдоль дороги в аэропорт Туркестана на 400 га посадили сливы. Современный сад поливает система капельного орошения по передовой израильской технологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Проект реализуют по поручению акима области Умирзака Шукеева. До 20 тонн ароматных плодов с 1 га ожидается получить за три года. Отметим, что такие сорта сливы, как Black Splendor, Black Diamond и Angeleno, идеально подходят для местного климата.

    Глава региона ознакомился с ходом реализации проекта. Умирзак Естаевич заметил, что на этом участке можно также посадить бахчевые культуры, в частности, дыни, и поручил привлечь специалистов. Отметим, сад, расположенный на территории сельского округа Шага города Кентау, совместными усилиями высадили АО «СПК «Туркестан и АО «Dala–Fruit.kz».

    Осмотрев стройплощадки города, глава региона Умирзак Шукеев поручил строителям сохранить уникальный образ культурно-духовного центра и уделить особое внимание качеству, соблюдая установленные сроки.


    Теги:
    Туркестанская область Экология Акимат Благоустройство
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