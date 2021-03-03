Сливы посадили вдоль дороги в аэропорт Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Вдоль дороги в аэропорт Туркестана на 400 га посадили сливы. Современный сад поливает система капельного орошения по передовой израильской технологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Проект реализуют по поручению акима области Умирзака Шукеева. До 20 тонн ароматных плодов с 1 га ожидается получить за три года. Отметим, что такие сорта сливы, как Black Splendor, Black Diamond и Angeleno, идеально подходят для местного климата.

Глава региона ознакомился с ходом реализации проекта. Умирзак Естаевич заметил, что на этом участке можно также посадить бахчевые культуры, в частности, дыни, и поручил привлечь специалистов. Отметим, сад, расположенный на территории сельского округа Шага города Кентау, совместными усилиями высадили АО «СПК «Туркестан и АО «Dala–Fruit.kz».

Осмотрев стройплощадки города, глава региона Умирзак Шукеев поручил строителям сохранить уникальный образ культурно-духовного центра и уделить особое внимание качеству, соблюдая установленные сроки.