Слишком много ошибок - Рыбакина подвела итоги выступления на Уимблдоне-2025

Елена Рыбакина прокомментировала свое поражение в третьем круге Уимблдонского турнира, признав, что результат и ее игра были далеки от желаемых.

- Определенно, это не тот результат, которого я хотела. И, конечно, не та игра, которую хотела показать. Был тяжелый день для меня. Но постараюсь вынести из этого турнира только положительное и подготовиться к следующим, - сказала она в ходе пресс-конференции после матча.

Спортсменка считает, что матч был равным, но с ее стороны было слишком много ошибок и проблем с подачей, что сильно повлияло на игру.

- Слишком много невынужденных ошибок с моей стороны. Подача совсем не получалась, а без подачи мне очень тяжело играть, - констатировала Рыбакина.

Казахстанская теннисистка призналась, что восстанавливает свою форму после неудачного периода, старается набрать уверенность и выйти на прежний уровень.

- Я подходила к турниру не в лучшей форме, поэтому мне нужно было сыграть больше матчей, чтобы почувствовать уверенность. В целом, работаем над тем же - стабильность. Физически тоже после предсезонки еще не вышла на нужный уровень. Это требует времени.

Мы стараемся выстроить все заново, вернуть мой прежний уровень. Думаю, сейчас уже получше, но все еще не там, где хотелось бы быть, - отметила она.

Напомним, казахстанская теннисистка, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, проиграла 22-й ракетке мира датчанке Кларе Таусон - 6:7 (6:8), 3:6.