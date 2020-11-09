Слет волонтеров прошел в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В мероприятии, организованном в целях развития волонтерского движения, приняла участие активная молодежь Туркестанской области. Проект призван повышать мотивацию молодежи к участию в волонтерской деятельности и обсуждать мероприятия и проекты, реализуемые в рамках 7 общенациональных проектов «Года волонтеров». В формате специального семинара-тренинга наставницей выступила член психологической ассоциации РК, психолог-тренер Назира Кенжебеккызы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По словам руководителя учреждения «Молодежный ресурсный центр» управления общественного развития Туркестанской области Амалбека Омиртая, в этом «Году волонтеров» им будет оказана поддержка со стороны государства.

«Такие семинары-тренинги повышают квалификацию волонтеров. Кроме того, волонтеры нашей области до сих пор активно участвуют в развитии 7 направлений данной деятельности. Надеюсь, что и в дальнейшем их активность и усердие не снизятся», - сказал глава центра.

На встрече молодежи было дано общее представление о понятии волонтера, обсуждалось их место и значение в обществе. Были проведены психологические игры, ребята обменялись опытом. Семинар, включающий теоретические и практические занятия, продолжился в нескольких районах региона.

«Такие игры помогают волонтерам принимать решения в различных ситуациях, открыто выражать свои мысли и четко определять цели. Во время семинара, который длился четыре дня, я встретился с молодежью из 16 районов-городов области. Меня впечатлила их активность», - сказала Назира Кенжебеккызы.

По окончании семинара-тренинга участникам были вручены сертификаты и специальные призы.