Следующий саммит «Центральная Азия – Китай» пройдет в Казахстане в 2025 году

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Главы государств по итогам саммита «Центральная Азия – Китай» подписали Сианьскую декларацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Резюмируя свое выступление на первом Саммите «Центральная Азия – Китай» в Сиане, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил: «Высказанные мною инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению наших «всепогодных» отношений и многопланового сотрудничества. В Китае есть пословица «Если люди сплотятся, то и гору Тайшань могут передвинуть». Поэтому нам важно неуклонно следовать нашим стратегическим курсом взаимовыгодного партнерства».

Глава государства выразил уверенность, что все высказанные сегодня предложения в той или иной мере найдут отражение в принимаемой Сианьской декларации.

«Казахстан поддерживает идею создания секретариата «Центральная Азия – Китай». Не возражаем, если Секретариат начнет функционировать на территории Китая, что было бы логично. Выражаем также готовность провести в Казахстане второй саммит «Центральная Азия – Китай», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Следующий саммит пройдёт в Казахстане в 2025 году.