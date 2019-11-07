Следующий Форум межрегионального сотрудничества пройдет в Кокшетау

ОМСК. КАЗИНФОРМ - В Омске завершился XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум проводится ежегодно, начиная с 2003 года, в городах Казахстана и России. В 2020 году его участников предстоит принимать казахстанскому Кокшетау. С предложением выступил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Одним из важных направлений взаимодействия двух стран является экология и сопряженные с ней вопросы. Экологические проблемы, как известно, не имеют госграниц. Мы должны их решать сообща. Поэтому предлагаю обозначить тематику следующего форума как «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста» и провести его в Кокшетау в 2020 году», - сказал Глава государства.

Подводя итоги работы форума, Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит выполнить большой объем практической работы.

«Конкретизированы перспективы и возможности для расширения межрегионального сотрудничества, определены заделы на будущее. Заключено более 20 соглашений о сотрудничестве как на межправительственном уровне, так и между нашими регионов. В форуме участвовали делегации не только приграничных, но и более отдаленных друг от друга регионов, которые, тем не менее, активно взаимодействуют между собой. Главное, что форум не только не утратил, но и усилил свое значение как эффективный инструмент укрепления и расширения нашего приграничного и межрегионального сотрудничества», - резюмировал Глава государства.

Темой форума в этом году были «Актуальные вопросы приграничного сотрудничества».