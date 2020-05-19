Следующее заседание ВЕЭС пройдет осенью 2020 года в Минске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В онлайн-саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Молдова Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Ключевым вопросом повестки заседания стало обсуждение вопросов стратегического развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Лидеры также рассмотрели приоритетные направления сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и предложение о предоставлении Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС.

В своем выступлении Президент Казахстана особое внимание уделил проекту документа «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».

Поддержав идею принятия Стратегии в целом, Касым-Жомарт Токаев заявил, что некоторые ее положения требуют дополнительной проработки.

– Учитывая особую важность данного документа, который закладывает основные контуры интеграции на годы вперед, видится целесообразным обсудить его дополнительно и принять в ходе очной встречи. Рано или поздно мы увидимся друг с другом, – считает Глава государства.

Президент высказал ряд комментариев к этому проекту. В первую очередь, он полагает необходимым на практике обеспечить движение товаров без барьеров и ограничений, поэтапно строить единый рынок услуг в согласованных сторонами секторах, готовиться к общему энергетическому и финансовому рынкам.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами Союза многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений.

– Поэтому рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением Евразийской экономической комиссии может затруднить их практическую реализацию. Включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций Евразийской экономической комиссии может существенно поменять ее экономическую направленность, другими словами, будет противоречить сути Договора о создании ЕАЭС от 2015 года, – убежден Глава государства.

По словам Президента, интеграционная работа должна учитывать особенности национальной правовой системы и исходить из принципа «необходимой достаточности» при рассмотрении вопросов гармонизации и унификации национальных законодательств.

– Предлагаемые в Стратегии «гармонизация и унификация» законодательства, в части установления правовой ответственности – административной и уголовной, в ряде отраслей, речь идет о таможенном деле, техническом регулирование, защите прав потребителей, на наш взгляд, пока не отвечают принципу разумной достаточности. А это приведет к отторжению Стратегии национальным общественным мнением, поскольку Стратегия ограничит суверенные права правительств и парламента, – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК.

– Предоставление Комиссии права участия в двусторонних переговорах государств-членов с третьими странами по вопросам торговли услугами требует, конечно же, дополнительного изучения, – заявил он.

В своем выступлении Президент Казахстана назвал сотрудничество по линии ЕАЭС приоритетным направлением и ключевым элементов восстановления экономики, а также приветствовал решение Парламента Узбекистана о вступлении этой страны в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений, направленных на дальнейшее укрепление взаимной торговли, поддержку бизнеса и взаимодействия в сферах цифровизации и транспортной логистики.

Во-первых, Президент Казахстана указал на необходимость разработки плана поэтапного снятия всех ограничений и барьеров, которые возникли во время пандемии.

– Наши ведомства в сфере здравоохранения, санитарного, ветеринарного, иных видов контроля должны учесть уроки кризиса и предложить эффективные механизмы взаимодействия, обеспечивающие, с одной стороны, безопасность наших граждан, а с другой стороны, – безбарьерное движение товаров. Как в вопросе борьбы с пандемией, так и при последующем снятии ограничений важна слаженная работа транспортных властей, санитарных служб, пограничных ведомств, – считает Глава государства.

В качестве второго предложения Касым-Жомарт Токаев отметил важность существенной активизации работы по запуску интегрированной информационной системы ЕАЭС.

– Цифровизация ключевых аспектов взаимодействия государственных органов наших стран будет способствовать упрощению бизнес-процессов, увеличению взаимного товарооборота, снижению административной нагрузки на бизнес, – отметил Президент.

В-третьих, Глава государства указал на необходимость развития транспортно-логистических услуг.

– В рамках этой работы мы уже приступили к созданию национальной товаропроводящей системы, которая к 2022 году будет состоять из 24 оптово-распределительных центров. Это даст возможность хранения, обработки и распределения порядка 5 миллионов тонн агропродукции. Предлагаю проработать возможность создания общей товарораспределительной сети с заинтересованными странами Союза, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Важное место в выступлении заняла тема поддержки бизнеса. Президент заявил, что в текущей кризисной ситуации практически все ресурсы стран ЕАЭС брошены на стабилизацию работы и сохранение рабочих мест. При этом он заметил, что исполнение отдельных, наиболее затратных решений органов Союза, таких как введение обязательной маркировки на некоторые группы товаров, не является насущной необходимостью в условиях кризиса.

Кроме того, Глава государства предложил создать и активно использовать площадку руководителей министерств финансово-экономического блока стран ЕАЭС и правительств в целом для обсуждения мер реагирования на внешние вызовы в посткризисный период.

По итогам саммита по предложению Касым-Жомарта Токаева документ «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» был одобрен в основном, но не принят. Правительствам стран-участниц и Комиссии поручено доработать Стратегию.

Лидеры «евразийской пятерки» договорились провести следующее заседание ВЕЭС осенью 2020 года в Минске.