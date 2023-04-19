Следует законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей - Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо пересмотреть политику профилактики бытового насилия. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще один вопрос, на который следует обратить внимание – безопасность детей. Все чаще страну сотрясают случаи насилия в отношении детей. Это происходит как в учебных заведениях, так и в общественных местах, и даже дома. Зачастую это становится причиной суицидов среди учащихся», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что, к сожалению, имеются факты, когда дети подвергаются насилию или погибают от рук собственных родителей.

«Работа по профилактике семейного насилия ведется слабо, а меры, предпринимаемые соответствующими органами, в том числе правоохранительными, не приводят к положительному результату. Необходимо пересмотреть политику по профилактике бытового насилия. Следует законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей, акцентировано работать над продвижением семейных ценностей. Еще раз напоминаю: нам необходимо решительно пресекать все случаи насилия в обществе и в семьях, иначе мы так и не сможем считаться развитым государством. Нам нужно строить общество, в котором каждый человек будет чувствовать себя в безопасности», - заключил Касым-Жомарт Токаев.