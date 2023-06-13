Следует обратить внимание на внедрение роботехнических пожарных средств - эколог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эколог Айжан Скакова, комментируя ситуацию с лесным пожаром в области Абай, отметила, что необходимо уделить внимание созданию единой системы прогнозирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях климатических изменений и их негативных проявлений в настоящее время стоит ожидать большое количество природных пожаров. Температура воздуха поднимается, сухость в летнее время сочетается с сильным ветром - это все усугубляет пожароопасную обстановку. Здесь необходимо уделить внимание созданию единой системы прогнозирования. Важно развивать и совершенствовать оперативное моделирование ситуаций», - сказала Айжан Скакова в телефонной беседе корреспонденту агентства МИА «Казинформ».

По ее словам, особое внимание следует обратить на внедрение, использования роботехнических пожарных средств.

«Ведь страдают люди, ценой своей жизни люди оказались один на один со стихией, голыми руками без средств индивидуальной защиты в схватке с огнем. Казахстан не самая лесистая территория, лесные массивы для нас составляют высокую ценность, самое печальное, что в последнее время мы теряем много лесных территорий, в данном случае экосистеме нанесен непоправимый урон, потеряны реликтовые сосновые боры, специфика их в том, что они произрастают на песчаной почве, именно поэтому восстановление их потребует много вложений, сил и времени», - добавила эксперт.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре. 12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре.