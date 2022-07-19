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Следует обратиться к врачу при первом же подозрении на оспу обезьян – врач иммунолог
19 Июля 2022 20:32

Следует обратиться к врачу при первом же подозрении на оспу обезьян – врач иммунолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 23 июня 2022 года Всемирная организация здравоохранения признала оспу обезьян пандемией. Об основных симптомах оспы обезьян и о том, как можно обезопасить себя с точки зрения санитарных норм, МИА «Казинформ» сообщил иммунолог-аллерголог Рафаил Иосифович Розенсон.

- Рафаил Иосифович, Какова статистика по заболеваемости оспой обезьян в мире и у соседей?

- Нужно сказать, что оспа обезьян известна уже 64 года, с 1958-го года, но только после 7 мая 2022 года она стала так быстро распространяться в странах, отдаленных от природных очагов инфекции, находящихся в Африке. Впервые об этой вспышке сообщили 7 мая в Лондоне, а уже с 23 июня ВОЗ признала ее пандемией. Настораживают темпы распространения: на 18 июля было зарегистрировано 13 тыс. случаев, а сегодня – уже 13 тыс. 500 случаев. По странам она распределена очень неравномерно: всего на пять стран (Испания – 3 тыс. 127, Германия – 2 тыс. 033, США – 1 тыс. 972, Великобритания – 1 тыс. 856, Франция - 912) приходится почти 70 % случаев. Многие казахстанцы слышали, что ровно неделю назад, 12 июля, оспу обезьян выявили в Российской Федерации, к счастью, пока только у одного человека. В Средней Азии и у нас ее пока нет, и хотелось бы, чтобы и не было. Но опыт показывает, что по распространению респираторных инфекций мы отстаем от мира, как правило, лишь на несколько недель.

- Каковы симптомы данного заболевания, и при каком состоянии нужно обращаться за медицинской помощью?

- Принято выделять три группы симптомов, причем все довольно неспецифические. Первая группа – это симптомы простуды: повышение температуры, озноб, покашливание и заложенность носа, нередко – рвота. На третий день, как правило, появляется вторая группа симптомов – сыпь, которая обычно проходит четыре стадии: красное пятно, потом папула (уплотнение), пузырек (везикула), и его нагноение (пустула). К сожалению, в отличие от ветряной оспы, при которой, если корочку не срывать, местных осложнений не будет, при любой оспе на месте пустулы остается шрам. А если пустула образуется на слизистой оболочке, например, глазного яблока, то это вполне вероятно закончится потерей зрения. Третья группа симптомов – это лимфаденопатия, то есть увеличение размеров лимфоузлов. Это достаточно определенный вид симптомов именно для оспы обезьян, и он мало характерен, например, для гораздо более часто встречающейся ветрянки.

К врачу следует обращаться при первом же подозрении на оспу обезьян. И дело не только в том, что Вам будет назначено лечение, а еще и в том, что Вы таким образом предупредите распространение этого коварного заболевания в нашей стране.

- Как мы можем обезопаситься с точки зрения санитарных норм, и есть ли какая-то вакцина от оспы обезьян?

- Честно говоря, человечество давно уже разработало основные принципы поведения людей, позволяющие снизить как индивидуальные, так и популяционные риски распространения инфекционных заболеваний. Оспа обезьян – не исключение. И если мы будем держаться подальше от людей с непонятной сыпью, соблюдать масочный режим и дистанцию в людных местах, часто мыть руки и обрабатывать поверхности антисептиками, то с определенной долей вероятности инфекцию удастся предупредить. К сожалению, конкретной вакцины от оспы обезьян пока нет. В англоязычной научной литературе пишут о 85-90 % защите от оспы обезьян тех людей, кто когда-то получил прививку от натуральной оспы. В 1980 году ВОЗ объявила о полной победе над этим страшным заболеванием, и в СССР с 1982 года вакцинацию против оспы прекратили.

- Насколько это изученная болезнь? Не возникнут ли сложности с лечением?

- До последних месяцев оспа обезьян была распространена в основном не в самых богатых странах Африканского континента. Соответственно и отношение к ней было чисто «академическим». Поэтому остается только мечтать о том, чтобы она не стала слишком сильной и повсеместной проблемой (как, например, коронавирусная инфекция за последние 2,5 года). Пока что в мире одобрен и лицензирован для лечения оспы обезьян только один препарат – тековиримат. Но его, если инфекция распространится, нужно будет еще и произвести в достаточном количестве, а это – дело непростое.

- Насколько опасно данное заболевание, и насколько опасны его последствия?

- На настоящий момент случаи гибели больных от оспы обезьян за пределами Африканского континента единичны. Последствия могут быть косметическими – в виде множественных рубцов на кожных покровах и даже слизистых. Особенно опасным считается оспенное поражение роговицы, заканчивающееся слепотой. Осложнения заболевания более характерны для больных с уже имеющимся иммунодефицитом. Это пневмония, сепсис, энцефалит.

- Можно ли говорить о новом вирусе – насколько он может быть массовым?

- Если считать с 1958 года, то вирусу оспы обезьян уже 64 года, не такой уж он и новый. Но наблюдения последних недель показывают, во-первых, что скорость его распространения день ото дня увеличивается, и, во-вторых, расширяется его география. Индекс репродукции при этом заболевании (R0), равен двум, то есть один заболевший инфицирует двоих. Для сравнения, штамм коронавируса «Дельта» имел индекс репродукции около семи, а омикрон – около 10. То есть оспа обезьян все-таки не такая заразная, как коронавирус. Но успокаиваться не стоит: мы же все прекрасно помним о том, как быстро мутировал коронавирус, набирая сначала и патогенные свойства, и свойства вирулентности. Поэтому нам остается соблюдать меры безопасности и, если появится возможность защитить себя с помощью вакцинации, как можно быстрее решиться на это доброе и полезное дело.



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