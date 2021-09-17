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Следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана - Президент РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
17 Сентября 2021, 16:36
Следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана - Президент РК

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе совместного заседания Совета глав государств ОДКБ и ШОС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал стран-участниц двух организаций инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые коллеги, странам ОДКБ и ШОС также следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана. Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения талибов, сформировать общее видение угроз, региональной стабильности и восстановить торгово-экономические связи с этой страной. При этом, на данном этапе речь не идет об официальном признании», - предложил Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита в Душанбе.

«Подчеркну еще раз, многое будет зависеть от дальнейших практических шагов новой администрации, так и от соответствующих решений Света безопасности ООН. Выражаю надежду, что совпадение интересов и совместные усилия ШОС и ОДКБ позволят повысить общую эффективность наших усилий по решению актуальных проблем безопасности и устойчивого развития нашего обширного региона», - отметил Глава государства.

ОДКБ   ШОС   Президент Казахстана   Афганистан  
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