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Следует активизировать деятельность общественных приемных - Президент о работе «Nur Otan»

28 Января 2022 16:03
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Следует активизировать деятельность общественных приемных - Президент о работе «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость активизации деятельности общественных приемных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пятое - следует активизировать деятельность общественных приемных. Партия по всей стране имеет 238 общественных приемных, но их работа не очень видна. Между тем, важно держать руку на пульсе, строго контролировать все обращения граждан. При необъективном рассмотрении или халатном отношении со стороны должностных лиц их следует привлекать к партийной ответственности», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что необходимо работать превентивно, а не действовать постфактум.

«Значительную часть работы можно перевести в проактивный формат, то есть заблаговременно, на основе анализа обращений выявлять системные проблемы и сигнализировать о них руководству партии или, в конце концов, Правительству», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Общество   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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