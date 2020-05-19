Следует аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следует аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий Евразийской экономической комиссии о предоставлении комиссии права участия в двусторонних переговорах государств-членов с третьими странами. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий Евразийской экономической комиссии о предоставлении комиссии права участия в двусторонних переговорах государств-членов с третьими странами по вопросам торговли услугами», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что этот вопрос требует дополнительного изучения.

«Вообще очень трудно представить, как это будет происходить на практике: на двусторонних переговорах присутствует представитель комиссии. Сфера торговли услугами, инвестиции являются национальной компетенцией, так как не затрагивает интересы других стран. Соответственно, необходимость отвлечения человеческих и финансовых ресурсов комиссии на данную работу, нам откровенно говоря, непонятно. Другое дело, если стороны могли бы информировать ЕЭК о договоренности с третьими странами, а в отдельных случаях просить представителей комиссии оказать консультационную помощь в подготовке к переговорам, обмениваться опытом и информацией, полезной для переговоров», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана добавил, что страны-участницы ЕАЭС планируют принять важный стратегический документ, который определит развитие союза на ближайшую пятилетку.

«По сути, это большое историческое событие, которое требует тщательной подготовки со всех сторон, будь это содержание самого документа или организационно-протокольное оформление и информационное сопровождение. Хотел бы отметить, что представители комиссии на днях уже анонсировали принятие главами государств стратегии. Я думаю, что это неуместное забегание вперед. Президентам надо дать возможность обсудить и самим самостоятельно принять решение: будем ли мы принимать стратегию – это очень важный документ, или нет. Но бывают такие случаи, когда проявляется чрезмерное честолюбие некоторых представителей Евразийской экономической комиссии, дескать, мы подготовили документ, а дело президентов принять. Но, я думаю, что мы должны воспользоваться правом глав государств все же обсудить этот документ дополнительно с тем, чтобы не допустить впредь ошибок. И, следовательно, избежать критики со стороны общественного мнения. Вместе с тем, правительства наших стран совместно с комиссией могли бы начать параллельную работу по подготовке плана реализации стратегии. Это позволит комплексно увидеть горизонты, к которым мы должны стремиться», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.