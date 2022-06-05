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Следственно-арестованные из СИЗО Павлодара приняли участие в референдуме

Автор:  
Антон Гагарин
5 Июня 2022, 20:33
Следственно-арестованные из СИЗО Павлодара приняли участие в референдуме

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Свое право принять участие во всеобщем голосовании реализовали около 200 человек из учреждения АП-162/1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около двухсот следственно-арестованных, содержащихся в следственном изоляторе города Павлодара, проявили свою гражданскую позицию на республиканском референдуме за внесения поправок в Конституцию Республики Казахстан», - сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

Закрытый избирательный участок №120 был оборудован в административном здании учреждения АП-162/1 ДУИС, где голосование начали в 7 часов утра. Были обеспечены особый контроль, охрана и надлежащий надзор.

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«Считаю, что каждый голос человека, находящегося в нашем учреждении, который имеет право его отдать, должен быть отдан и соответственно посчитан», - сказал начальник учреждения подполковник юстиции Ардак Имангалиев.
По закону «О выборах в Республике Казахстан» совершеннолетние граждане, содержащиеся в следственных изоляторах, приговор в отношении которых не вступил в законную силу, обладают всеобщим активным избирательным правом. В ходе подготовки к проведению референдума группа кадровой политики провела разъяснительную работу с личным составом.

«Сотрудники отделов учреждения разъяснили подследственным о вопросе, который выносился на голосование, о дате и времени, правилах проведения референдума.
Каждому голосующему члены избирательной комиссии выдавали бюллетени, которые они лично заполняли в кабинете тайного голосования, затем опускали в урну в зале», - добавили в департаменте.

Фото ДУИС по Павлодарской области.


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