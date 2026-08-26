KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Следовавший в Дели самолет Lufthansa совершил вынужденную посадку в Баку

    Самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Франкфурта в Дели, совершил вынужденную посадку в Баку из-за технической неисправности, передает Kazinform со ссылкой на Report

    Travel chaos in Germany: Lufthansa strike grounds 800 flights
    Photo credit: aa.com.tr

    По данным издания, командир воздушного судна авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс LH760 по маршруту Франкфурт–Дели, 25 августа запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность на борту воздушного судна.

    Самолет типа Boeing 787 благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 23:26 по бакинскому времени.

    Соответствующие службы аэропорта приняли все необходимые меры, безопасность пассажиров и членов экипажа была обеспечена.

    Напомним, что регулярные авиарейсы в Аркалык возобновили спустя 30 лет.

    Также сообщалось, что Air Astana продлевает отмену рейсов из Алматы и Астаны в Дубай до 30 сентября 2026 года. Кроме того, авиакомпания FlyArystan продлила временную приостановку рейсов по маршруту Актау — Дубай — Актау до 30 сентября 2026 года включительно. 

    Самолет Авиация Индия Азербайджан Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор