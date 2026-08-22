Регулярные авиарейсы в Аркалык возобновили спустя 30 лет

В Аркалыке спустя 30 лет возобновлено регулярное авиасообщение. С 22 августа 2026 года запускаются рейсы в Астану и Алматы, а также внутриобластной маршрут в Костанай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

По поручению Главы государства по реконструкции аэропорта города Аркалык Министерство транспорта Казахстана открыло первый рейс по маршруту Астана — Аркалык. Рейсы будет выполнять авиакомпания SCAT.

С 22 августа 2026 года рейсы по маршруту Астана — Аркалык — Астана будут выполняться два раза в неделю. Стоимость билета в одну сторону составит 10 000 теңге.

По маршруту Алматы — Аркалык — Алматы также предусмотрено два рейса в неделю. Тариф в одну сторону составит 25 000 теңге, говорят в Минтранспорта.

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Кроме того, будет запущен внутриобластной авиамаршрут Костанай — Аркалык — Костанай с частотой два раза в неделю. Стоимость авиабилета в одну сторону составит 10 000 теңге.

Ранее, 12 августа 2026 года, аэропорту Аркалыка был восстановлен трехбуквенный код IATA — AYK, что стало важным этапом подготовки аэропорта к возобновлению регулярного авиасообщения.

Работа аэропорта возобновляется спустя 30 лет после остановки. Открытие авиасообщения должно повысить транспортную доступность Аркалыка, расширить возможности для мобильности жителей, развития деловых связей и привлечения инвестиций.

В мероприятии по запуску рейса приняли участие вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, заместитель акима Костанайской области Берик Танжариков, представители акимата, авиационной отрасли и общественности.

Ранее аэропорт Павлодара принял первый рейс из Астаны после масштабной реконструкции.