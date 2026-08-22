Аэропорт Павлодара принял первый рейс из Астаны после масштабной реконструкции

Павлодар принял первый рейс из Астаны после масштабной реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта. Регулярное авиасообщение с Астаной и Алматы уже восстановлено. Для возобновления полноценной работы аэропорт получил весь необходимый пакет разрешительных документов и сертификатов. 17 августа была сертифицирована служба авиационной безопасности, а 21 августа аэропорт получил сертификат годности аэродрома, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Реконструкция ВПП аэропорта проведена в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева и стала одним из ключевых инфраструктурных проектов Павлодарской области. На реализацию проекта направлено 16,4 млрд тенге, в том числе 9,3 млрд тенге — средства Специального государственного фонда.

В ходе работ полностью обновлена взлётно-посадочная полоса: её ширина увеличена с 45 до 60 метров. Кроме того, модернизированы светосигнальное оборудование и системы освещения, обновлена система видеонаблюдения и установлено новое ограждение по периметру аэродрома.

В результате Павлодар получил современную аэродромную инфраструктуру, соответствующую действующим требованиям авиационной безопасности и позволяющую принимать более широкий спектр воздушных судов.

Фото: пресс-служба акима Павлодарской области

Параллельно с реконструкцией аэродрома акимат Павлодарской области провёл работу по восстановлению и расширению регулярного авиасообщения.

Vietjet Qazaqstan будет выполнять четыре рейса в неделю в Астану, а FlyArystan — ежедневные рейсы в Алматы. Работа по расширению маршрутной сети продолжается.

Авиакомпания SCAT рассматривает возможность запуска рейсов из Павлодара в Актау, Шымкент и Актобе. С Centrum Air достигнута предварительная договорённость о запуске с марта 2027 года международного рейса по маршруту Павлодар — Ташкент.

Кроме того, прорабатывается возможность открытия новых направлений в Москву, Новосибирск, Урумчи, Анталью и Шарм-эль-Шейх.

Фото: пресс-служба акима Павлодарской области

— Мы очень ждали этого момента. Для Павлодарской области это имеет особое значение. С учётом географического положения региона обновлённая инфраструктура повысит его транзитный потенциал. Самое главное: мы вернули регулярные рейсы, и сегодня самолёты уже связывают Павлодар с Астаной и Алматы. Теперь будем последовательно расширять географию полётов, чтобы у жителей области было больше возможностей для деловых поездок и путешествий, — отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Фото: пресс-служба акима Павлодарской области

При этом развитие аэропорта на реконструкции аэродрома не заканчивается. Акиматом области подготовлен следующий масштабный этап — реконструкция здания аэровокзала. Проект предусматривает увеличение пропускной способности терминала с 200 до 300 пассажиров в час, разделение потоков внутренних и международных пассажиров, установку автоматизированной системы обработки и досмотра багажа, строительство двух пассажирских галерей с телескопическими трапами, а также модернизацию инженерной инфраструктуры. Важно, что реконструкция терминала не повлияет на работу аэропорта. Регулярные рейсы будут выполняться в штатном режиме.

Павлодар возвращается на карту региональной и международной авиации. Обновлённая инфраструктура создаёт основу для дальнейшего развития воздушного сообщения, деловой мобильности и туристического потенциала региона.