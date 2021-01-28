Следователи проверяют горздрав Алматы: одна сотрудница уволилась

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Информацию о проверке следственными органами в управлении общественного здоровья прокомментировал глава ведомства Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что расходование бюджетных средств на борьбу с коронавирусом проверяют в Алматы.

«На самом деле это прямого отношения к управлению общественного здоровья не имеет. Материалы для ведения следствия по двум случаям следственные органы изымали. Пока результаты не предъявлены. Все работники, которые здесь работали, все на рабочих местах. Сейчас говорить об итогах расследованиях я не могу, не владею материалами», - сказал Н. Табынбаев.

Он также заявил, что два случая были связаны с закупами оборудования и средств индивидуальной защиты.

По его словам, одна сотрудница, которая по этому делу привлекалась, уволена три месяца назад и устроилась на другую работу, а второй находится на рабочем месте. Требований или предписаний об отстранении от работы не поступало.

Ранее управление общественного здоровья Алматы сообщало о начале досудебного расследования в отношении поставщика. Основанием для этого стало подозрение в поставке средств индивидуальной защиты, несоответствующих предъявляемым требованиям.