Следовало бы оперативно построить гуманитарный мост помощи народу Афганистана - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу ситуации в Афганистане и рассказал, что могло бы дать создание в Алматы гуманитарного хаба ШОС для доставки международной помощи Афганистану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее во время заседания Совета глав государств-членов ШОС Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.

«Последние месяцы прошли под знаком ускоренной трансформации военно-политической ситуации в Афганистане. Появилась угроза ее дестабилизации. В мандат организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества входят вопросы предупреждения и реагирования на подобные угрозы. Это обуславливает важность координации действий между нашими двумя авторитетными региональными структурами. Перед временным афганским правительством встал комплекс крайне сложных задач. Помимо стратегических целей, построения новой государственной конструкции и достижения общенационального единства предстоит решать насущные вопросы выживания», - рассказал во время заседания Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе.

По словам Главы государства, реальность такова, что решение проблем экономического коллапса в конечном счете будет предопределять состоятельность афганской государственности. Как отмечает Касым-Жомарт Токаев, внутренних ресурсов самой страны для выхода из кризиса совершенно не достаточно.

«По оценкам ООН, Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы и это далеко не преувеличение. Уже в скором времени страна может столкнуться с острым продовольственным кризисом. Эта беда неминуемо перешагнет границы центральноазиатского региона и по своим последствиям приобретет глобальный масштаб. В первую очередь из-за вынужденной миграции населения. Но сейчас принципиально важно не просто ставить диагноз, а переходить к конкретным действиям. На уровне наших стран и организации следовало бы оперативно построить гуманитарный мост помощи народу Афганистана. С учетом имеющейся инфраструктуры и логистических возможностей Казахстана важным звеном по организации такого моста представляется формирование регионального хаба в Алматы. Данную работу можно провести в рамках мандата миссии ООН по содействию Афганистану, временно дислоцированной по просьбе руководства ООН в городе Алматы», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

«После преодоления острой фазы гуманитарного кризиса Афганистану также в дальнейшем потребуется системная поддержка со стороны институтов ООН по самым различным направлениям. Создание регионального хаба ООН в Алматы открыло бы оптимальные организационные возможности для координации этой работы», - пояснил Президент страны.