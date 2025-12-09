Следы динозавров возрастом около 200 млн лет обнаружены в Китае

Следы впервые обнаружили на территории города Дуцзянъянь. Их заметил любитель отдыха на природе, после чего исследовательская группа Китайского университета геологических наук подтвердила подлинность находки.

Отпечатки включают следы тероподов разных размеров, оставленные плотоядными динозаврами, а также следы, напоминающие человеческую руку и приписываемые ранним рептилиям-архозаврам.

Ученые отмечают, что находка имеет особую ценность. Следы сохранились в четырех последовательных слоях, что позволяет предположить длительное присутствие динозавров в этой местности.

Недалеко от отпечатков были обнаружены фрагменты окаменевших деревьев, упавшие стволы и вертикально стоящие пни, что дает специалистам дополнительную информацию о структуре экосистемы региона более 200 млн лет назад.

Исследователь Музея динозавров города Цзыгун Цзян Шань сообщил, что новые данные помогут уточнить раннюю эволюционную историю динозавров на территории Китая.

