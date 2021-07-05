Скверы и рынки после реконструкции открылись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Жетысуском районе Алматы произошел ряд открытий проектных решений в честь Дня столицы и к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, состоялось открытие после реконстуркции пешеходной зоны по проспекту Назарабева, до станции метро «Райымбек», сквера по проспекту Сейфуллина, а также двух рынков «Рахат» и «Алатау», модернизация которых позволила улучшить условия для их работников.

«В первую очередь речь идет о светлом, комфортном торговом доме с кондиционированием и центральным отоплением. Здесь же имеется своя собственная парковка. Во-вторых, за прежнюю арендную плату почти вдвое увеличилась квадратура торговых площадей. К основной площади добавилось хранилище, что дислоцировано на втором этаже каждого бутика, и склад в подвале здания. И, в-третьих, администрацией рынка создаются льготные условия: для поднятия бизнеса на первоначальном этапе на бесплатной основе предоставляет аренду торговых точек сроком от 3 до 6 месяцев. Думаю, это отличная возможность для предпринимателей, которые смогут поставить свой бизнес на продвижение», - сказала аким Жетысуского района Гульнар Кокобаева.

Общая площадь новых рынков составляет 3,8 га в совокупности, площадь торговых помещений - 61 000 квадратных метров. Создано около 800 рабочих мест.

Примечательно, к знаменательной дате также приурочено открытие скверов на проспектах Назарбаева и Сейфуллина. Обе реконструкции, как уточнили в акимате Жетысуского района, реализованы в рамках проекта «Бюджет участия».

Таким образом, в обоих скверах уложено 680 квадратных метров асфальта, 2 550 квадратных метров брусчатки, постелили 1 000 кв.м. газона, установили 37 фонарей освещения, 25 лавочек с урнами, 1 200 кв.м. тактильной плитки, проведена полная санобрезка деревьев. Вместе с тем, установлена одна воркаут- и спортплощадка.

«Ранее на месте сквера по Сейфуллина была пустая необлагороженная территория, где не было ни освещения, ни должного благоустройства. Теперь при непосредственном участии жителей данных домов образовалась такая прекрасная пешеходная зона. А в сквере по проспекту Назарбаева, неподалеку от входа в метрополитен, ранее было асфальтное покрытие, которое пришло к негодности. Отсутствовали скамейки и освещение. Кроме того, этот отрезок не вписывался в общий стиль проспекта Назарбаева, выше проспекта Райымбека, где проложена брусчатка», - резюмировала Гульнар Кокобаева.