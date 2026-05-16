Сквер за 130 млн тенге три года не могут ввести в эксплуатацию в Актобе

В Актобе площадка с самолетами, расположенная возле Военного института, еще три года назад должна была превратиться в сквер. Однако в 2023 году строительство так и не было завершено. До сегодняшнего дня остаются нерешенными вопросы проведения электричества и уборки территории.

— ТОО «Мегастройспектр» не завершило работы в установленные сроки. В связи с этим отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе подал в суд иск о признании компании «недобросовестным участником». Кроме того, заказчик потребовал исполнения обязательств по договору и устранения выявленных дефектов. Суд вынес решение о официальной передаче сквера. В настоящее время эти процедуры продолжаются, — сообщили в пресс-службе акима города Актобе.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

Несмотря на то, что объект до сих пор не сдан, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе, а также подрядные организации, отвечающие за санитарную очистку, проводили работы по содержанию и уборке территории. Прошлым летом были восстановлены объекты, поврежденные в результате актов вандализма, а также проведены работы по благоустройству

Напомним, стоимость проекта составляет 130 млн тенге. Несмотря на ценность объекта местные дети свободно проникают через ограждение, играют на территории, рисуют на самолетах и разбрасывают мусор. Несмотря на то, что электричество здесь проведено, работы до сих пор полностью не завершены. В пресс-службе ДП Актюбинской области, отвечая на вопрос о камерах видеонаблюдения, сообщили, что объект пока не подключен к общей системе.