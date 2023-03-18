Сквер в честь Королевы Елизаветы II торжественно открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане с участием министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли состоялось открытие сквера в честь британской королевы Елизаветы II, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сквер имени Елизаветы II находится по проспекту Кабанбай батыра в столице.





«За время своего 70-летнего правления, самого долгого в истории Соединенного Королевства, Ее Величество запомнилась как выдающийся лидер, мудрый правитель, символ единства и стойкости британского народа. Ее честь, достоинство и невероятные достижения продолжают вдохновлять миллионы людей во всем мире. В Казахстане Королева Елизавета ІІ пользовалась заслуженной любовью и уважением. Решение о присвоении имени Ее Величества одному из скверов нашей столицы было принято лично Президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым и приурочено к ее платиновому юбилею. Сегодня мы имеем честь официально открыть этот сквер для жителей и гостей Астаны. К сожалению, сама Королева Елизавета ІІ не успела побывать в Казахстане, но мы надеемся, что Король Чарльз III и другие члены королевской семьи навестят наши просторы», - сказал в своем выступлении заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.





Замминистра подчеркнул, что сотрудничество с Великобританией занимает приоритетное место во внешней политике Казахстана. За более чем 30 лет дипломатических отношений между нашими странами достигнут высокий уровень стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях.

«Уверен что Ваш визит, уважаемый господин министр, и открытие в Астане сквера имени Королевы Елизаветы ІІ придадут мощный импульс дальнейшему всестороннему развитию казахстанско-британских отношений», - отметил Р. Василенко.





Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Астану. В рамках своего визита Джеймс Клеверли встретился с заместителем министра иностранных дел Казахстана Романом Василенко.

Позже стало известно, что министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли принял Глава государства Касым-Жомарт Токаев, а также Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.