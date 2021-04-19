АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сквер с аллеей спасателей появится в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в управлении зеленой экономики города, строительство нового сквера началось по улице Богенбай батыра между улицей Муканова и рекой Есентай. По просьбе ДЧС Алматы там появится Аллея спасателей.

«В сквере будут все удобства для посетителей - пешеходные дорожки, скамейки. На территории появятся новые деревья лиственных пород, как клён, ясень, липа и кустарники.

Кроме того, в сквере появится монумент в честь спасателей», - рассказали в ведомстве.

Ожидается, что строительство сквера завершится уже в начале лета.