Скупщиков угнанных дорогих авто задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Скупщиков угнанных дорогих автомобилей задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, в Туркестане оперативники криминальной полиции в течение суток задержали межрегиональную преступную группу, состоящую из четырех человек. Подозреваемые угнали дорогие автомашины у жителей города Актобе, Туркестанской и Кызылординской областей. Для совершения преступления автоугонщики использовали специальное сканирующее устройство стоимостью около 5 миллионов тенге. С помощью «электронной отмычки» они вскрыли и угнали пять автомашин.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК «Кража в особо крупном размере». У подозреваемых изъята «Toyota» и сканирующее устройство.

Для установления скупщиков краденых автомашин областные стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате скрупулезной и тщательно проведенной работы полицейские установили четверых подозреваемых, скупавших угнанные автомашины по низким ценам. Ими оказались жители Актюбинской области.

Их задержание оперативники провели в городах Шымкент, Актобе и Костанайской области. А один подозреваемый объявлен в розыск. Стражи порядка вернули законному владельцу одну угнанную автомашину «Toyota».

«В течение 24 часов сотрудники полиции нашли мою автомашину и задержали преступников. Они отнеслись ответственно и показали работу на высоком уровне. Хочу поблагодарить сотрудников полиции управления полиции города Туркестана и департамента полиции Туркестанской области. Благодаря им я смог вернуть свою автомашину!» – искренне поблагодарил полицейских владелец Toyota Аскар Серикбаев.