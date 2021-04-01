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    10:31, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Скупщиков угнанных дорогих авто задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Скупщиков угнанных дорогих автомобилей задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Напомним, в Туркестане оперативники криминальной полиции в течение суток задержали межрегиональную преступную группу, состоящую из четырех человек. Подозреваемые угнали дорогие автомашины у жителей города Актобе, Туркестанской и Кызылординской областей. Для совершения преступления автоугонщики использовали специальное сканирующее устройство стоимостью около 5 миллионов тенге. С помощью «электронной отмычки» они вскрыли и угнали пять автомашин.

    В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК «Кража в особо крупном размере». У подозреваемых изъята «Toyota» и сканирующее устройство.

    Для установления скупщиков краденых автомашин областные стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате скрупулезной и тщательно проведенной работы полицейские установили четверых подозреваемых, скупавших угнанные автомашины по низким ценам. Ими оказались жители Актюбинской области.

    Их задержание оперативники провели в городах Шымкент, Актобе и Костанайской области. А один подозреваемый объявлен в розыск. Стражи порядка вернули законному владельцу одну угнанную автомашину «Toyota».


    «В течение 24 часов сотрудники полиции нашли мою автомашину и задержали преступников. Они отнеслись ответственно и показали работу на высоком уровне. Хочу поблагодарить сотрудников полиции управления полиции города Туркестана и департамента полиции Туркестанской области. Благодаря им я смог вернуть свою автомашину!» – искренне поблагодарил полицейских владелец Toyota Аскар Серикбаев.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Происшествия, ЧС Транспорт Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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