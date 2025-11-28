«Скучает по стране»: Лукашенко об экс-президенте Кыргызстана Бакиеве

Лукашенко отметил прекрасные отношения между Беларусью и Кыргызстаном.

— Самое главное — мы сохранили все то, что было между нами в советские времена. Помните, мы у вас по мелочам даже — покупали семена свеклы. Потому что у нас мы не могли их получить. Погода не та. Мы даже это сохранили, не говоря о поставках сюда нашей техники и так далее. Последние год-два вы стали богаче, значительно. Я заметил, вы много чего строите. Молодцы! , — сказал он.

Президент также рассказал о жизни в Беларуси экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

— Бакиев тоже хорошо живет. Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: «Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси». Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим. Но он очень страдает и скучает по стране. Все мне говорит: вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу. Ну, это безобразие, что кыргызы не могут позволить своему президенту приехать на могилу отца. Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством, — сказал Лукашенко.

В апреле 2010 года в Кыргыстане произошел переворот, в результате которого президент Курманбек Бакиев объявил о своей отставке и покинул страну. В настоящее время он находится в Беларуси, где получил убежище.

В июне 2023 года Первомайский районный суд города Бишкек приговорил экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции на золоторудном месторождении «Кумтор».