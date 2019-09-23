Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя задержали туркестанские полицейские

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В сентябре текущего года в Арысский РОП поступило сообщение о том, что неустановленная машина сбила пешехода и скрылась с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Полицейские установили личность погибшего, им оказался житель города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Арысского РОП по двум статьям УК РК: 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». С места ДТП полицейские изъяли обломки от скрывшейся автомашины и другие вещественные доказательства.

С целью задержания подозреваемого сотрудники Арысского РОП провели комплекс оперативных мероприятий, тщательно проверили место происшествия и опросили возможных очевидцев. В тот же день полицейские установили владельца автомашины и направили во все городские и районные подразделения полиции ориентировки на подозреваемого.

В ходе розыскных мероприятий полицейские обнаружили оставленную подозреваемым автомашину в Ордабасинском районе. Сотрудники Арысского РОП сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и на следующий день задержали подозреваемого на одной из улиц города Ленгера Толебийского района. Им оказался житель Шымкента.

На сегодняшний день подозреваемый арестован. В его задержании приняли участие оперуполномоченный отделения криминальной полиции Арысского РОП лейтенант полиции Ермек Шаким и участковый инспектор полиции старший лейтенант полиции Канат Сасов. Собранные материалы досудебного расследования по данному факту направлены в суд.

Полицейские Туркестанской области, в свою очередь, рекомендуют участникам дорожного движения быть внимательными на дорогах и не нарушать ПДД: не превышать скорость, соблюдать дистанцию, а в случае ДТП не покидать место происшествия.

«Если Вы стали очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102», - призвали в полиции.