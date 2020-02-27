Скрывшегося после смертельного ДТП водителя задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Мактаральского РОП задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Во вторник в дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из районных дорог неустановленная автомашина совершила наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход, женщина в возрасте 40 лет, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель скрылся с места ДТП.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшей, которой оказалась жительница Мактаральского района. Стражи порядка также провели тщательный осмотр места происшествия и осуществили другие оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию скрывшегося водителя.

Полицейские задержали подозреваемого, скрывшегося с места ДТП. Им оказался житель Мактаральского района, которого доставили в отдел полиции.

По факту проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Подозреваемый арестован. Назначены экспертизы, ведется следствие.