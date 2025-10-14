Скрытые патрули выявили более 13 тысяч нарушений на дорогах Алматинской области

По данным полиции, большинство аварий происходят из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. В целях предупреждения аварийности сотрудники полиции в Алматинской области усилили контроль на дорогах, применяя метод скрытого патрулирования.

С 3 по 10 октября этого года выявлено более 13 тысяч правонарушений. В департаменте полиции подчеркивают, что основная цель не наказание, а снижение аварийности, предотвращение человеческих жертв и повышение культуры безопасного вождения на дорогах.

– Хотим, чтобы водители соблюдали правила осознанно, а не из-за страха наказания, – отметили в департаменте.

В регионе уже задействованы 10 специальных автомобилей скрытого патрулирования, оснащенных системами фото- и видеофиксации, которые помогают оперативно выявлять нарушителей.

Ранее в Талгарском районе Алматинской области провели анализ уличной преступности, который показал, что до 90% противоправных деяний совершаются в состоянии алкогольного опьянения.