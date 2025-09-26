Скрининги на онкологию будут проводить в рамках ГОБМП в Казахстане
В Казахстане скрининговые исследования на раннее выявление онкологических заболеваний будут проводиться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Соответствующее постановление Правительства принято 23 сентября 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Изменения внесены в перечни медицинской помощи, оказываемой в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и в ГОБМП.
Согласно поправкам, профилактические медицинские осмотры будут проводиться в порядке, установленном уполномоченным органом. Но скрининговые исследования на онкологию перенесли именно в перечень бесплатной помощи.
Таким образом, граждане смогут проходить такие обследования без дополнительной оплаты.
Постановление вступит в силу 5 октября этого года и распространяется на отношения, возникшие с 7 мая 2025 года.
Ранее стало известно, что в Казахстане лечение сахарного диабета официально перевели из гарантированного объема бесплатной медпомощи в систему обязательного медицинского страхования. Подробности пояснил вице-министр здравоохранения.