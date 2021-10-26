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    14:18, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Скотокрады задержаны полицейскими Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Толебийского района Туркестанской области обратился местный житель. Как сообщил мужчина, с пастбища неизвестные украли две лошади с жеребенком. Сумма ущерба составила около миллиона 200 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Факт полицейские зарегистрировали по статье 188 ч.1 УК РК «кража».

    На задержание скотокрадов и раскрытие преступления ориентировали оперативников криминальной полиции и участковых инспекторов. Полицейские тщательно прочесали все близлежащие территории и пастбища, опросили односельчан и соседей. Проверили автомашины, перевозящие скот на рынки.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий одна из лошадей была обнаружена на рынке. Показания продавца скота помогли в установлении личности подозреваемого. Им оказался житель Шымкента, пастух. Мужчину доставили в РОП. Ведется досудебное расследование.

    Как выяснилось, заметив пасущийся без присмотра скот, подозреваемый загнал в свой коровник. Далее реализовал по низкой цене продавцам на скотном рынке. Деньги потратил на собственные нужды.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область
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