Скотокрады задержаны полицейскими Туркестанской области
Факт полицейские зарегистрировали по статье 188 ч.1 УК РК «кража».
На задержание скотокрадов и раскрытие преступления ориентировали оперативников криминальной полиции и участковых инспекторов. Полицейские тщательно прочесали все близлежащие территории и пастбища, опросили односельчан и соседей. Проверили автомашины, перевозящие скот на рынки.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий одна из лошадей была обнаружена на рынке. Показания продавца скота помогли в установлении личности подозреваемого. Им оказался житель Шымкента, пастух. Мужчину доставили в РОП. Ведется досудебное расследование.
Как выяснилось, заметив пасущийся без присмотра скот, подозреваемый загнал в свой коровник. Далее реализовал по низкой цене продавцам на скотном рынке. Деньги потратил на собственные нужды.