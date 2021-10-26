Скотокрады задержаны полицейскими Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Толебийского района Туркестанской области обратился местный житель. Как сообщил мужчина, с пастбища неизвестные украли две лошади с жеребенком. Сумма ущерба составила около миллиона 200 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 188 ч.1 УК РК «кража».

На задержание скотокрадов и раскрытие преступления ориентировали оперативников криминальной полиции и участковых инспекторов. Полицейские тщательно прочесали все близлежащие территории и пастбища, опросили односельчан и соседей. Проверили автомашины, перевозящие скот на рынки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий одна из лошадей была обнаружена на рынке. Показания продавца скота помогли в установлении личности подозреваемого. Им оказался житель Шымкента, пастух. Мужчину доставили в РОП. Ведется досудебное расследование.

Как выяснилось, заметив пасущийся без присмотра скот, подозреваемый загнал в свой коровник. Далее реализовал по низкой цене продавцам на скотном рынке. Деньги потратил на собственные нужды.