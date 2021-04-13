Скотокрадством и воровством имущества промышляла преступная группа в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали преступную группу, подозреваемую в 12 кражах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В Байдибекском районе стражи порядка задержали 5 подозреваемых, промышлявших кражами строительных материалов, скота и комбикорма у местных жителей. Свои противоправные действия злоумышленники совершали с октября прошлого года по настоящее время. Всего же воришки успели совершить 12 краж чужого имущества и скота.

К примеру, в дежурную часть Байдибекского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные незаконно проникли на территорию его строительного магазина и похитили 500 катушек с пресс-нитью стоимостью 11 600 тенге каждая. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 6 миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Кража» УК РК.

Для раскрытия хищения в особо крупном размере полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по задержанию воришек. Оперативники тщательно прочесали все близлежащие территории и опросили очевидцев. В результате проделанной работы, а также благодаря опыту и профессиональным навыкам сотрудники полиции Байдибекского РОП задержали 5 местных жителей. У задержанных изъяли половину похищенных катушек с прессом. Остальное они успели реализовать, а деньги потратить на собственные нужды.

В ходе расследования преступления следствием установлена причастность подозреваемых к ещё 11 фактам скотокрадства и краж, совершенных ими на территории района. В одном случае двое подозреваемых увели у сельчан скот, в другом - остальные трое своровали строительные материалы. Всего же подозреваемые похитили 37 голов мелкого рогатого скота, 1 лошадь, 7 индюшек, 80 мешков комбикорма, электромотор стоимостью 200 тысяч тенге и 6 единиц различных строительных материалов. Полицейские изъяли у задержанных часть похищенного имущества и вернули законным владельцам.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: «Кража» и «Скотокрадство». Четверо подозреваемых взяты под стражу, один находится под подпиской.



