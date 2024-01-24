Скотные биржи в Казахстане: новые возможности для роста экспорта и отсутствие посредников

Последняя поездка представителей Министерства сельского хозяйства в Австралию породила идею возрождения скотных бирж на территории Казахстана. Появление скотных бирж в нашей стране сулило бы нам только преимущества: государство бы понимало тенденции рынка для прогнозирования доходов с отрасли, банки – обеспечивали бы стабильное финансирование, фермеры – продавали скот в любое время и при любых изменениях климата, без необходимости его убоя в засуху. Но насколько появление таких бирж возможно в наших современных реалиях – в материале корреспондента агентства Kazinform.

Председатель мясного союза Казахстана Максут Бактибаев уверен, что инструмент скотных бирж в стране жизненно необходим, ведь это будет площадка не только для торговли скота, но и для других товаров.

- До прихода советской власти на территорию страны существовало около 25−30 скотных рынков. Они располагались возле крупных городов. По сути, это место, где еженедельно у фермеров была возможность встретиться с покупателями. Сюда привозили скот, зная, что будет отличная возможность его выгодно продать. После прихода советской власти, плановая экономика сменила рыночную схему. Тут уже торговыми площадками стали колхозы и совхозы, куда непосредственно сдавали скот. Сегодня же, четкой схемы по этой работе нет, а для отрасли мясного животноводства в современных реалиях инструмент скотных бирж жизненно необходим, - пояснил Максут Бактибаев.

По его словам, это позволит сосредоточить в одном месте куплю-продажу скота.

- Возьмем, например, Карагандинскую область. Там очень большая область, и фермеры находятся в 500-600 км от Караганды. Они не знают, куда свой скот везти, и работают, грубо говоря, «на телефоне». То есть, кто к ним приехал, те же посредники, начинают фермера «ломать» по цене на месте. Получается, что продавец теряет в финансах, находится в проигрыше. Они вынуждены продавать свое мясо. Эта система будет направлена на фермеров, потому что они не получают всю сумму за свою продукцию, - отмечает Максут Бактибаев.

Строительство и организация скотных бирж помогла бы решить проблему получения справедливой цены за свою продукцию.

- Скотные биржи станут не только площадкой торговли скотом. Здесь могут располагаться сопутствующие товары, как одежда для фермеров, ветеринарные препараты, витамины для животных, кормовые добавки и так далее. Еще хочу отметить, что заставлять принимать участие в скотных биржах никого не будут. Это добровольное согласие, мы просто создадим площадку для удобства фермеров, - говорит он.

Что касается цены на мясо, то по словам спикера, введение скотных бирж позволит снизить стоимость продукта, так как будет отсутствовать посредническая прослойка, из-за которой конечная цена для потребителя по итогу вырастает в 2-3 раза. Также, председатель Мясного союза отметил, что ведомство ратует за строительство торговых площадок во всех регионах возле областных центров, плюс ко всему, они должны быть построены за государственный счет.

- Это дорогие инфраструктурные объекты, если бизнес его построит за свой счет, то эта вся потом нагрузка ляжет опять же на фермеров. Если государство построит и отдаст его бизнесу, но с обязательством, чтобы не брать арендную плату, допустим, с фермеров, то это будет большим плюсом, - поясняет Максут Бактибаев.

Он напомнил, что подобный пример уже существует на территории страны — это Карабулак, расположенный недалеко от Шымкента. Про него рассказывает и эксперт в аграрной области, журналист Кирилл Павлов.

- Карабулак - это огромный рынок, расположенный в Сайрамском районе. Он - один из крупных в Центральной Азии. Во время пандемии, продавцы и покупатели ушли в Telegram-чаты, и совершают там сделки до сих пор. Я сам видел чаты, где сидят по 40-50 тысяч человек. Я так понимаю, скотные биржи станут узаконенными «мал базарами» в цифровом формате. Потому что прозрачность работы того же Карабалука вызывает вопросы. Когда животных ставят на откормку, на этот рынок неохотно всех пускают, он в такой «серой зоне» находится. Сама площадь обросла откормными площадками, некоторые из них построены по последним технологиям, по качеству евростандарта. Бывает, что люди присылают видео, где стоит трехэтажный сарай и на соломе и стероидах откармливают животных. Кому здесь верить непонятно, а ведь это вопрос ветеринарных, санитарных норм - это же непосредственно влияет на качество человеческих жизней, - отмечает Кирилл Павлов.

Рост экспорта в данном случае возможен, но все упирается в логистику.

- Немного «натаптывает дорогу» в арабский мир Китай, но все упирается в логистику. Здесь я вижу, как вариант, использовать серединный коридор через Азербайджан в Европу. У нас все на логистике завязано, если брать железнодорожный транспорт, то вагонов не хватает, то еще какие-либо проблемы есть, - говорит спикер.

А вот в удешевлении мяса аналитик не уверен - здесь роль играет не только покупка скота, но и его убой, а это тоже определенные затраты.

Мы решили обратиться за комментарием в Министерство сельского хозяйства, чтобы лично из первых уст узнать о пользе появления скотных бирж. Ведь после поездки вместе с фермерами в Австралию вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин перечислял возможности, которые откроются для фермеров с созданием скотных бирж.

- В Казахстане нет скотных бирж, скот у крестьян на продажу забирают посредники и продают на рынке. Нет организованной, цивилизованной торговли. В Австралии мы увидели совершенно другую культуру ведения животноводства и в кратное число раз ниже стоимость производства мяса. Сейчас в Казахстане одна из главных проблем развития животноводства – множество посреднических схем, из-за которых фермер не может получить цену, которую бы он хотел. Биржа дает возможность фермеру самому видеть цены на скот и путем купли-продажи получать ту прибыль, на которую рассчитывает, без посреднических схем. Сейчас в Министерстве сельского хозяйства мы составляем план развития животноводства, и этот опыт нам пригодится, - сказал тогда он.

Однако в ведомстве не смогли назвать сроки, когда скотные биржи начнут открываться в Казахстане и ведется ли сейчас какая-то работа по этому вопросу.

А вот руководитель Национального агродвижения «Шопан-ата» Алмасбек Садырбай считает, что проект нерентабельный. По его словам, подобные рынки у нас есть и вводить что-то в этом роде не имеет смысла.

- Скотные рынки есть в каждой области, они работает везде, там цена рыночная, люди договариваются, покупают, с этим проблем нет. Условия продажи животных, конечно же везде разные. Где хорошая торговля, там созданы условия, где слабо идут торги - условий нет. Думаю, под этой идеей, снова будут выделяться деньги, субсидии крупным фермерам, а малому и среднему бизнесу ничего, - говорит Алмасбек Садырбай.

По его словам, средства необходимо направить на ввоз генетического материала, совершенствование системы животноводства в целом.