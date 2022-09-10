Скот во всем мире убивают при помощи вакцин - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета пишут о массовом падеже скота. Тысячи животных якобы внезапно умерли после того, как их вакцинировали. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Речь в рассылке идет об индийском штате Гуджарат. В конце июля и начале августа 2022 года там действительно был масштабный падеж коров и буйволов, однако с вакцинами он никак не связан. По сообщениям индийских СМИ, животные погибли из-за инфекционного заболевания.

Болезнь распространилась на 17 регионов штата из 33. По официальным данным, погибло пять тыс. животных, по неофициальным – в разы больше. Как сообщает портал Live Hindustan, в некоторых районах сообщалось о 25 000 погибших животных.

Это не первый раз, когда пользователи Казнета пишут о якобы намеренном истреблении крупного рогатого скота. В социальных сетях и мессенджерах они публикуют страшные кадры, утверждая, что животных травят намеренно. Однако ни одно из таких сообщений не прошло проверку фактчекеров. Всякий раз оказывается, что показанные на видео мертвые животные скончались от болезней, развившихся естественным путем.

Таким образом, распространяемое сообщение является фейком. Коров и буйволов в Индии убила вовсе не вакцина, а инфекционное заболевание.