15 Мая 2022 04:04

Скот помечают специальными бирками в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В четырех крестьянских хозяйствах Бейнеуского района Мангистауской области ведется работа по биркованию скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время более 50% домашних животных обзавелись бирками с порядковыми номерами, сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

С начала года проведена идентификация 534 коров, 1 002 верблюдов, 1 074 лошадей и 3 179 голов мелкого рогатого скота.

«Всего в функционале «Зеленый коридор-2» зарегистрировано 16 458 голов скота. А именно 769 голов крупного рогатого скота, 5 859 голов мелкого рогатого скота, 8 052 лошади и 1 778 верблюдов», – сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Бейнеуского районного отдела предпринимательства, сельского хозяйства Бердигали Туйешиев.

По его словам, из выделенных государством 2,1 млрд тенге в связи с засухой единовременную помощь в размере 252,2 млн тенге получили 167 крестьянских хозяйств и 2 304 личных подсобных хозяйства.

Всего, по данным райотдела, к бюджетной заявке на единовременную помощь был составлен сводный акт на сумму 102 млн тенге, который передан в управление сельского хозяйства области. В настоящее время деньги полностью освоены. Развитие сферы сельского хозяйства будет продолжено.