Скот на 70 млн тенге угнали в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали скотокрадов, похитивших свыше 150 лошадей и коров на сумму более 70 миллионов тенге. Об этом сообщил начальник департамента полиции Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков на брифинге, передает МИА «Казинформ».
По словам генерала К. Дальбекова, оперативниками криминальной полиции ликвидирована преступная группа скотокрадов, орудовавшая на территории городов Туркестан и Кентау. В апреле в отдел полиции Кентау поступило сообщение о краже скота у местного жителя.
На место преступления выехала следственно-оперативная группа в полном составе. Со слов потерпевшего полицейские выяснили, что с вольного пастбища у него пропали свыше 20 голов лошадей. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 ч. 4. «скотокрадство» и приступили к розыскным мероприятиям. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и пастбища, опросили очевидцев и сельчан, тщательно проверили место преступления, перевозящие скот автомашины и точки реализации домашнего скота.
Сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали 5-х подозреваемых, жителей Туркестана и Кентау, в том числе скупщиков краденного. Следствием установлено, что барымтачи оказались причастны к краже 125 лошадей и 30 голов крупно-рогатого скота. На сегодня установлено 19 фактов краж скота, совершенных
ими в период с 2017 по 2020 годы.
Полицейские не исключают вероятность того, что данная преступная группа имела организованный характер. Все роли были четко распределены между участниками преступной группы.
Одни уводили скот с пастбищ, другие прятали их в укромных местах на хозподворьях, а третьи реализовывали похищенную скотину или разделывали на мясо. При обыске в доме подозреваемых стражи порядка обнаружили и изъяли 18 голов лошадей и 9 коров, которые вернули законным владельцам.
По фактам проводится досудебное расследование . Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 70 миллионов тенге.
Подозреваемые арестованы. Полицейскими выясняется причастность задержанных к совершению других аналогичных фактов скотокрадства.
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