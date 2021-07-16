Скот на 3 млн тенге вернули сельчанину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Скот на 3 миллиона тенге вернули сельчанину полицейские СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

53 овцы и 5 коз пропали у жителя Мамлютского района. Ранним утром он выгнал животных на выпас в 3 км от села и занялся домашними делами, а в 08:00 часов обнаружил их исчезновение.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вольный выпас. Впоследствии он признал, что именно по этой причине не обратился к полицейским сразу. Однако самостоятельные поиски не принесли результата. Вечером сельчанин позвонил в дежурную часть ОП района с просьбой о помощи.

По данному факту был ориентирован личный состав, ориентировки были направлены и в другие районы. Четыре группы приступили к поискам на автомашинах. Еще одна группа из пяти сотрудников проводила подворный обход окрестных сел, опрашивала местных жителей, пастухов. Участковые инспекторы разослали ориентировки работникам крестьянских и фермерских хозяйств, владельцам частных табунов по WhatsApp. 12 июля в поисках участвовали уже пять мобильных групп, обратились полицейские и к пограничникам для совместных поисков на территории близ границы. Дождливая погода заставила ограничить использование техники. Леса, поля, берега озер пришлось осматривать пешком, в резиновых сапогах и дождевиках.

Ранним утром 13 июня под затяжным дождем, в условиях плохой видимости, полицейские и пограничники обнаружили в лесном массиве 40 овец. Позднее, при прочесывании болотистой местности, были найдены остальные животные. Все они переданы владельцу, которому вновь пришлось понести административное наказание.

«Это пятый случай пропажи животных в районе с начала года. Убедительно просим владельцев скота строго придерживаться правил выпаса. Вольный выпас создает условия для скотокрадов и самовольного ухода животных. Стоит помнить, что бродячий скот может представлять опасность для участников дорожного движения. В этом году на территории Мамлютского района зарегистрированы четыре кражи скота — во всех случаях преступники пользовались беспечностью владельцев, оставлявших животных без присмотра», — сообщил и.о. начальника ОП района Иса Мустафин.