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Скот на 3 млн тенге похитили два жителя Туркестанской области

5 Декабря 2022, 14:45
Скот на 3 млн тенге похитили два жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Двух скотокрадов задержали в одном из районов Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Сарыагашского района обратились несколько потерпевших. По словам сельчан, неизвестные похитили у них крупный рогатый скот с вольных пастбищ и хозподворьев. Факт полицейские зарегистрировали по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство» и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 3 миллионов тенге.

С учетом тяжести совершенного преступления была создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Сарыагашского районного отдела полиции. Стражи порядка приняли меры по задержанию скотокрадов и раскрытию преступления. Полицейские прочесали все близлежащие территории и пастбища, а также опросили очевидцев и односельчан. Тщательно проверили автомашины, перевозящие домашний скот, осмотрели места для реализации домашнего скота. Оперативники напали на след двух скотокрадов, жителей Мактааральского района.

Как выяснилось, подозреваемые оказались причастны, в общей сложности, к 4 фактам краж скота.


Фото: polisia.kz


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