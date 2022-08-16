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Скот на 2 млн тенге похитили в Туркестанской области
16 Августа 2022 20:35

Скот на 2 млн тенге похитили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ -В Мактааральский районный отдел полиции Туркестанской области с заявлением обратился местный житель. По его словам, неизвестные похитили у него 15 коров, которые паслись возле поселка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Ущерб, нанесенный потерпевшему, составил более 2 млн тенге. Данный факт зарегистрирован по ст. 188-1 УК РК «Скотокрадство».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в причастности к преступлению. Им оказался местный житель. Как выяснилось, подозреваемый продал 15 голов похищенного скота, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время мужчина арестован, в отношении него проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области отмечают, что кражи домашнего скота в большинстве случаев происходят из-за халатности и беспечности самих сельчан. Жителям района, содержащим скот, стражи порядка напоминают, что во избежание преступных посягательств домашних животных необходимо таврировать и бирковать.


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