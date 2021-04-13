Скот на 174 млн тенге распродали пастухи в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двух жителей Шетского района Карагандинской области подозревают в мошенничестве на 174 миллиона тенге. Работая пастухами, они продавали вверенных им лошадей и обманывали владельцев. Всего по делу проходят более 50 потерпевших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пастухи занимались выпасом лошадей с 2007 по 2020 год. За это время они успели продать, обменять, «потерять» 507 голов. При этом владельцы лошадей узнали о недостаче лишь в ноябре 2020 года.

«Оба подозреваемых уроженцы Шетского района. Им по 47 лет. Там же они занимались выпасом лошадей. С владельцами лошадей у них письменного договора не было. Пасли по устной договоренности. Люди им доверяли, так как они были «местные». Занимаясь выпасом, они успели продать и обменять 507 голов. При этом некоторых лошадей они продавали живьем, некоторых разделывали и продавали мясо. Часть обменивали на других. Владельцев не ставили в известность. Есть даже случаи, что на одну лошадь претендовали несколько человек, так как она была несколько раз обменена пастухами. Также ими скрывался реальный приплод. К примеру, кобыла за эти годы родила 13 жеребят, а пастухи говорили, что всего 5», - рассказал старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП Карагандинской области Қанағат Сайлауұлы.

Мошеннические схемы пастухов были раскрыты лишь в ноябре 2020 года. Перед сезоном заготовки мяса несколько потерпевших попросили пастухов пригнать их животных. Когда пастухи не смогли пригнать им их животных, люди заподозрили неладное. Узнав правду, потерпевшие один за другим стали штурмовать местный отдел полиции.

«Возможно, мошенничество можно было раскусить и раньше, если бы владельцы лошадей ежемесячно проверяли наличие своих животных, и на них были бы бирки. Пастухи вели выпас круглый год. И когда люди просили пригнать им ту или иную лошадь, они ссылались, что сейчас табун пасется слишком далеко. Так как люди доверяли пастухам, они особо не настаивали. А некоторые даже не могли узнать своих лошадей. Они показывали им чужих, и те ни о чем не догадывались», - добавил Қанағат Сайлауұлы.

На данный момент в отношении пастухов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество в крупном размере». Если их вина будет полностью доказана, им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

«Подозреваемые признают вину частично. До конца этого месяца производство по делу будет окончено, и оно будут передано по подсудности», - добавил старший следователь.