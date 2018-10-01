Скот на 100 млн тенге украли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Следователи ДВД Туркестанской области доказали причастность организованной преступной группы барымтачей, задержанной в результате спецоперации, к 31 факту кражи скота. Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, по информации ДВД региона, были раскрыты планы организованной преступной группы, установлена роль каждого ее соучастника и факты сговора между ними, а также задокументированы все этапы совершения преступлений. Выяснилось, что подозреваемые причастны к 31 факту скотокрадства, совершенными ими на территории Туркестанской области. Задержанными оказались жители города Шымкента и Туркестанской области.

В ДВД создали специальную оперативно-следственную группу из числа сотрудников управления криминальной полиции, Следственного управления ДВД и подразделений полиции Толебийского, Сайрамского, Казыгуртского, Тюлькубасского и Ордабасинского районов. Часть похищенных лошадей изъята в качестве вещественных доказательств и возвращена законным владельцам. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 106 млн. тенге.

Скотокрады совершали преступления в этих пяти районах. Организатор преступной группы определял роль каждого члена ОПГ, реализовывал краденый скот и делил деньги между ними. Похищенный скот он прятал в сарае во дворе собственного дома в Шымкенте, а затем на автомашине отвозил на рынки, где и продавал.

К примеру, в ночь с 30 на 31 августа 2018 года в Ордабасинском районе скотокрады похитили у местного жителя с пастбища 9 лошадей, которых спрятали в отстойнике в Шымкенте. Позже они реализовали их на скотном рынке в городе Жетысае. Полицейские нашли 4 лошадей и вернули законному владельцу. Также краденые лошади реализовались скотокрадами на рынках городов Сарыагаш и Шымкент.



Еще один факт кражи скота совершен в ночь с 12 на 13 апреля 2018 года, когда скотокрады похитили с пастбища 15 лошадей стоимостью более 5 миллионов тенге, которых они продали на рынках города Шымкента и Шардаринского района. Трех из похищенных лошадей полицейские нашли и вернули их владельцам.

Подозреваемые полностью признались в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.