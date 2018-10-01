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Скот на 100 млн тенге украли в Туркестанской области

16 Октября 2018 10:47 147
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Скот на 100 млн тенге украли в Туркестанской области

  ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Следователи ДВД Туркестанской области доказали причастность  организованной преступной группы барымтачей, задержанной в результате спецоперации,  к 31 факту кражи скота. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Так, по информации ДВД региона, были раскрыты планы организованной преступной группы, установлена роль  каждого  ее соучастника  и   факты сговора между ними, а также задокументированы все этапы совершения преступлений. Выяснилось, что подозреваемые причастны к 31 факту скотокрадства, совершенными ими на территории Туркестанской области. Задержанными оказались  жители  города Шымкента и Туркестанской области.

 В ДВД создали специальную оперативно-следственную группу из числа сотрудников управления криминальной полиции, Следственного управления ДВД и подразделений полиции Толебийского, Сайрамского, Казыгуртского, Тюлькубасского и Ордабасинского районов.  Часть похищенных лошадей  изъята  в качестве вещественных доказательств и возвращена  законным владельцам. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 106 млн. тенге.

 Скотокрады совершали преступления в этих пяти районах. Организатор преступной группы определял роль каждого члена ОПГ, реализовывал краденый скот и делил деньги между ними. Похищенный скот он прятал в сарае во дворе  собственного дома в Шымкенте, а затем на автомашине отвозил на рынки, где и продавал.     

К примеру, в ночь с 30  на  31 августа 2018 года в Ордабасинском районе скотокрады похитили у местного жителя с пастбища 9 лошадей, которых спрятали в  отстойнике в Шымкенте. Позже они реализовали их на скотном рынке в городе Жетысае. Полицейские  нашли  4 лошадей и вернули  законному владельцу. Также краденые лошади реализовались скотокрадами на  рынках городов Сарыагаш и Шымкент.

Еще один факт кражи скота совершен в ночь с 12 на 13 апреля 2018 года, когда  скотокрады   похитили с пастбища 15 лошадей стоимостью  более 5 миллионов тенге,  которых   они  продали  на рынках города Шымкента и Шардаринского района.  Трех из  похищенных лошадей полицейские нашли и вернули их  владельцам.

Подозреваемые полностью признались в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.

 

 

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Ключевые слова: Туркестанская область, Суды,
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