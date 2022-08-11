Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Скот из горящих загонов спас актюбинский полицейский
11 Августа 2022 20:42

Скот из горящих загонов спас актюбинский полицейский

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Скот из горящих загонов спас актюбинский полицейский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь с 8 на 9 августа в селе Мартук произошел пожар. Оперуполномоченный отдела полиции Мартукского района Асхат Конгиреев в ту ночь был в составе дежурной следственно-оперативной группы. Примерно в 02:30 часов он вышел с отдела и по пути домой заметил отблески зарева на другом краю села. Асхат незамедлительно направился туда, узнать, в чем дело. Приближаясь к месту, понял, что произошло возгорание какого-то объекта, сразу же позвонил в дежурную часть. Горело сено в одном из частных домов. Не дожидаясь пожарных, оперативник забежал во двор, навстречу ему выбежала пожилая хозяйка дома и попросила вывести скот из загона. Асхат бросился выводить КРС с летнего загона, привязывать животных в безопасное место. С другого загона выгнал овец на безопасное расстояние. Ни одно домашнее животное при пожаре не пострадало. Хозяева дома, оба пенсионеры, выразили благодарность Асхату Конгирееву, на тот момент они даже не знали, что он сотрудник полиции.


Новости по теме
Упавшего с пятого этажа подростка спасли жамбылские врачи
Более 16 тыс. бродячих собак отловили в ВКО с начала года
Детская шалость привела к гибели двух девочек в Акмолинской области
Читайте также
Упавшего с пятого этажа подростка спасли жамбылские врачи
Мужчина попал в измельчитель для сена в ЗКО
Детская шалость привела к гибели двух девочек в Акмолинской области
Автобус протаранил ограждение детской поликлиники в Караганде
Центр реабилитации животных сгорел в Экибастузе
Женщина забыла на улице пятимесячного ребенка в Актобе
Расследование начато после смерти беременной женщины в Атырау
Должностные лица дома престарелых в ВКО похитили более 7,4 млн тенге
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив